أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، قرار بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع تعديل القانون رقم 9 لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف والقانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.

ويترأس اللجنة وفقاً للقرار رقم 161 لسنة 2017، إبراهيم الشريف رئيسا وعضوية كلا من “أبوبكر عمر الشريف،أدريس مختار القبائلي،خليفة عمر الصغير،جازية جبريل شعيتير،خالد عبدالكريم الشريف،خديجة عمر الورفلي،رحاب عثمان شنيب،محمد عبدالسلام المسلاتي،محمد حسن الجروشي،احمد على ليدي،خديجة موسى الفضيل”.



وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من القرار مراجعة قانوني حماية حق المؤلف رقم 9 لسنة 1968 وقانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر ،وللجنة اقتراح وإعداد مشروع القانون من صياغة قانونية سواء كان ذلك بإضافة أو حذف أو تعديل نصوص القوانين المذكورة وذلك بما يتماشى مع التقنية المعاصرة وثورة المعلومات ،وبما يتوافق وأحكام النصوص والمعاهدات الدولية المعاصرة في حماية حقوق المؤلفين.

كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من أشخاص ذوي الاختصاص أو الجمعيات أو المؤسسات المنشأة لرعاية حقوق المؤلفين ،كما لها مواكبة هذه الحماية للاستغلال الرقمي للمصنفات في عالم الثورة المعلوماتية.

وحدّدت الهيئة في قرارها 3 أشهر كمدة لعمل اللجنة ابتدءاً من انعقاد أول اجتماع لها.