أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مراقب الاقتصاد بمدينة طبرق محمود عبدالحق، الوصول إلى حل لمشكلة نقص الدقيق بمخابز المدينة.

وقال عبدالحق لـ”أخبار ليبيا 24″، إن كمية الدقيق التي تحتاجها طبرق ستصل من مطاحن بنغازي خلال الأسبوع الجاري، وبذلك سيتم مباشرة التوزيع على المخابز لحل مشكلة نقص الدقيق وغلاء سعر الرغيف حاليًا .

وأضاف عبدالحق، أن القمح وصل إلى مطحن غلال طبرق، وسوف يباشر المطحن في العمل خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن مدينة طبرق شهدت خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري أزمة في الدقيق، وشح رغيف الخبز وارتفاع سعره، وذلك نتيجة عدم وصول الدقيق من مدينة بنغازي إلى طبرق بسبب مشاكل شركة النقل، إضافة إلى توقف مطحن طبرق عن العمل بسبب عدم توفر المواد الخام التشغيلية من القمح .