أخبار ليبيا 24 – خاص

هاجمت أسراب من الجراد، مشروع أبو الطفل الزراعي شرقي جالو، وقضت على أكثر من 200 هكتار.

وناشدت إدارة المشروع، هيئة الزراعة، بضرورة الإسراع في التدخل للقضاء عليها قبيل تفشيها وانتشارها ودخولها مزارع النخيل والطماطم بجالو وأوجلة واجخرة.

وتعتبر هذه الأسراب، الأخطر من نوعها كونها يتعدد أنواعها منها الزاحف والطائر وتختلف في سرعة تحركها.

ويتخوف الكثيرين من سرعة انتشار هذه الأسراب وتأثيرها السلبي على الزراعة التي تعتمد عليها مدن الواحات مع بداية موسم التمور وغرس الطماطم وبعض الخضروات الأخرى التي تشتهر بها مدن الواحات كونها منطقة زراعية.