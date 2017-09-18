أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق التعاون، في تسجيل أول فوز له في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حين ألحق بالنجمة خسارة بنتيجة (2-1).

وجاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء أمس الأحد، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة.

وسجل هدفي التعاون خلال اللقاء أحمد جمال واللاعب محمد عبد الكريم الملقب اوكوشا من علامة الجزاء، وتكفل محمد الحاسي بهدف النجمة الوحيد.

وبذلك يتصدر أبناء التونسي عمر الذيب المجموعة الأولى مؤقتًا إلى جانب الأنوار برصيد 5 نقاط، فيما تلقى خسارة جديدة ويتجمد رصيده عند نقطة وحيدة من 3 مباريات.

وكان فريق الأنوار قد تعادل أمام دارنس مساء الأحد، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب طبرق.