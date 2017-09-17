بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك، آخر التطورات في الملف الليبي، وسبل مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك على هامش مشاركة شكري في اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن شكري استعرض مستجدات الأزمة الليبية، وجهود بلاده المبذولة لإيجاد حل سياسي سلمي لها.