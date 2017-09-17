أخبار ليبيا 24 – خاص

حذّر آمر غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن جميع مراسلاتها الرسمية لا تتم إلا عن طريق آمر الغرفة مباشرة .

وجاء ذلك في بيان رقم (2) أكد فيه على أن أي مراسلات خارجة عن إدارة الغرفة تُعد في حكم الملغي اعتبارا من تاريخ 12 سبتمبر الجاري .

وأشار آمر غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني في البيان إلى أنه لا توجد لدى الغرفة أي حسابات أو صفحات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يُنشر باسم الغرفة لا يمثلها، محذرا في الوقت ذاته من التعامل معها أو إعادة نشرها أو تداولها.

وأضاف آمر الغرفة أنه على المواطنين تقديم أي بلاغ حول أي عمليات ابتزاز أو تشهير يتعرض إليها عبر هذه المواقع عن طريق إدارة الغرفة المتمثلة في المقر الرئيس الكائن في مدينة البيضاء، إلى حين الانتهاء من اعتماد باقي الفروع والأقسام وأرقام الهواتف المخصصة لهذا الغرض .