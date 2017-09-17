عقد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اجتماعا بالقبة مع وكيل وزارة التعليم و التربية بالحكومة المؤقتة عقوب عبدالله أمس السبت بالإضافة إلى حضور ممثلين عن نقابة المعلمين و ناقش الاجتماع إقرار و إعتماد الزيادة في مرتبات المعلمين و العاملين بقطاع التعليم .

و قالت المتحدثة باسم النقابة العامة للمعلمين نجاح العسبلي ” أن الاجتماع يأتي من خلال جهود النقابة وسعيها لتحسين دخل المعلمين بليبيا و المطالبة برفع أجورهم , و أضافت العسبلي بأن الاجتماع كان إيجابياً و أتفق الجميع على التنسيق بين اللجنة التشريعية و لجنة المالية بمجلس النواب و نقابة المعلمين لإعداد و إنجاز تشريعات و قوانين تضمن زيادة مرتبات العالمين بقطاع التعليم والتربية “.

وقالت العسبلي أن النقابة ستسعى لإقرار قانون زيادة المرتبات و في حال لم يتم إقرار هذه الزيادة ف يالوقت القريب فأنها ستلجأ لتعليق الدراسة و الدعوة لإضراب عام بالقطاع ” بحسب قولها .

و يذكر ان حملات يقودها المعلمين بكافة أنحاء ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بزيادة مرتباتهم التي تعتبر الأقل من بين كل قطاعات الدولة رغم أهميته للمجتمع .