أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفلت مدينة طبرق، أمس السبت، بميدان الشهداء بالذكرى السادسة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار برعاية وتنظيم قبيلة المنفى، وبحضور كبير من كل سكان المدينة ومن كل تركيباتها الاجتماعية .

وألقي خلال الاحتفال كلمات من المجلس البلدي ومن الحكماء ومن الأمن العام ومن الأوقاف ورابطة الشهداء وألقيت القصائد الشعرية التي بينت تاريخ وسيرة شيخ الشهداء النضالي في تحرير ليبيا من دنس المستعمر الإيطالي .

وفي نهاية الاحتفال القي البيان الختامي لهذا الذي جاء في البيان سرد لتاريخ الجهاد في ليبيا وما قدمه شيخ الشهداء ورفاقه الأبطال من دماء زكية لتحرير تراب الوطن .

وأكد في البيان رفض الليبيين لأي تدخل أجنبي يدنس تراب الوطن الذي دفع فيه الآباء والأجداد الغالي والنفيس.