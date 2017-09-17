أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس السبت، مع وكيل عام وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة عقوب عبد الله عقوب،وأعضاء النقابة العامة للمعلمين، اعتماد وإقرار قانون زيادة المرتبات للمعلمين والعاملين في القطاع.

وقال مدير مكتب الإعلام في النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي، إن وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء نقابة المعلمين ناقشوا مع رئيس مجلس النواب اعتماد قانون زياة المرتبات خلال اجتماع عقد ببلدية القبة، مشيرة إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من النتائج في صالح المعلم.

وأضافت أن من النتائج التي تمخض عنها أيضا التنسيق ما بين اللجنة التشريعية واللجنة المالية في مجلس النواب، والنقابة العامة للمعلمين، لإنجاز وإعداد القانون الخاص بزيادة المرتبات وإقراره في ظرف 14 يوما من بدء العمل التنسيقي يوم غدا الإثنين.

وتابعت نجاح العسبلي أن الموعد الزمني المحدد لاستكمال إعداد القانون من جميع جوانبه المالية والصحية والمهنية، سيكون بداية العام الدراسي الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي حال عدم تنفيذ مطالب المعلمين، فإن النقابة العامة ستلجأ للخيارات المطروحة بينها تنظيم اعتصامات وإيقاف الدراسة