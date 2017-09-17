حذر مركز الأعاصير الأميركي، الأحد، من أن إعصار خوسيه قد يضرب مدينة نيويورك، بعدما اكتسب أخيرا قوة إضافية رفعته من عاصفة مدارية إلى إعصار.

وقال المركز إنه من المحتمل أن يضرب الإعصار مناطق أخرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى جانب نيويورك صباح الأربعاء.

وأوضح أن الإعصار موجود على بعد 775 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة هاتيراس المتخامة لسواحل ولاية نورث كارولينا القريبة من نيويورك.

وأضأف أن الإعصار صعد إلى الفئة الأولى الجمعة الماضية، بعدما كان مجرد عاصفة مدارية.

ولم يستبعد المركز احتمال تراجع الإعصار إلى عاصفة مدارية عند اقترابه من الساحل الشرقي.

وفي المحيط الهادي، تراجع إعصار نورما إلى عاصفة مدارية مع اقترابه من سواحل خليج باجا المسيكي المجاور لولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكان إعصار خوسيه قد بدأ بالتشكل مطلع سبتمبر الجاري في المحيط الأطلسي، بالتزامن مع إعصاري إرما وكاتيا.

واتجه “خوسيه” بداية الأمر نحو البحر الكاريبي قبل أن يعود إلى الأطلسي، متجها إلى الشمال حيث سواحل الولايات المتحدة.

ومنيت الولايات المتحدة بخسائر قدرت بعشرات المليارات من الدولارات في الأسابيع الأخيرة من جراء الإعصارين “هارفي” و”إرما”.