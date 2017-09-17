وصل أمس السبت القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الكونغولية برازافيل، وذلك بدعوة رسمية من رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو.

وحسب مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة فقد تبادل الطرفان خلال الاجتماع في القصر الجمهوري ببرازافيل وجهات النظر حول الأزمة الليبية، وما وصلت إليه لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة كان قد تلقى دعوة لجضور اجتماع القمة الأفريقية بالكونغو في التاسع من الشهر الماضي إلا أنه اعتذر عن الحضور و ضم الاجتماع رئيس مجلس النواب و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و رئيس المجلس الأعلى للدولة و عدد من رؤساء الدول و البعثات الأفريقية و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا .