أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت شركة المدار الجديد للاتصالات خدمة الإنترنت الجديدة عالي السرعة ( H+) رسميا اليوم في مدينة بنغازي .

وأعلنت الشركة رسمياً اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي، عن تفعيل خدمة “H+” في بنغازي والمرج وقريبا سيتم تفعيلها في كامل المنطقة الشرقية.

وأصدر ت الشركة بياناً صحفياً تحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، جاء فيه إعلانها عن تحقيق جزء من رؤية وإستراتيجية الشركة في تطوير خدماتها واستكملنا الجزء الأكبر من مشروع تحديث وتطوير الشبكة للمرحلة الابتدائية بتقنية الإنترنت المطور تغطي مدينة طرابلس الكبرى، والآن نعلن انطلاقها في بنغازي والمرج وقريبا كامل المنطقة الشرقية، وكل مدن ليبيا بتقنيات تدعم الجيل الرابع” .

وأضاف البيان إنه ورغم المغناة التي تمثلت في عدم وجود مورد على الأرض وعدة ظروف خارجة عن إرادة الشركة أدت إلى تأخير الإعلان عن الخدمة حسب ماكان مخططا لها مما زاد حماسنا وإصرارنا على مواصلة العمل وتقديمه بصورة لائقة وبسمعة ومكانة شركة المدار الجديد .

وتابع الشركة في بيانها أنه وبعد عدة أسابيع من الاختبارات تم خلالها تفعيل الخدمة مجانا لعشرات الآلاف من المستخدمين رغم عدم تشغيل الشبكة بسرعتها القصوى خلال هذه الفترة نتيجة توقف الكثير من المحطات بسبب مشاكل فنية إلا أن النتائج كانت ممتازة وبجودة عالية حسب وصف البيان لنصل بذلك إلى مرحلة الإطلاق التجاري للمشروع ووضع الخدمة بين أيدي المشتركين الكرام.

