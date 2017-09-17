أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم البحث الجنائي بطبرق عقيد فتحي أمرايف، اليوم الأحد، أن رجال البحث الجنائي تمكنوا من إلقاء القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 38 سنة يدير شبكة للدعارة بالمدينة .

وقال أمرايف لـ “أخبار ليبيا 24″ أنه بعد التحقيق مع المقبوض عليه وأعترف بما نسب إليه وتم إحالته للسجون ليتم عرضه على النيابة العامة .

وأضاف أن عناصر البحث الجنائي طبرق قاموا بمراقبة الشاب السوري الذي يستخدم سياراته الأمريكية نوع ” دودج عائلية ” بعد ورود معلومات مؤكدة من وحدة التحري، وذلك بعد مراقبة بعض الأماكن المشبوهة داخل الأحياء العشوائية ومداهمتها في الوقت المناسب .

وتابع أنه تم القبض على الشاب السوري وهو يقوم بنقل النساء من الجنسيات السورية وبعض الليبيات إلى أشخاص معينين داخل المزارع المحيطة بالمدينة وبعض الشقق، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على السيارة المستخدمة وهي رهن الحجز بقسم البحث الجنائي .