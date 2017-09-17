يلتقي اليوم الأهلي طرابلس فريق النجم الساحلي التونسي بذهاب الدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا.

و ستُعلب المباراة بملعب برج العرب بالإسكندرية قبل أن يخوض الفريقين مباراة الإياب الأسبوع المقبل بسوسة التونسية.

و قال رئيس نادي الأهلي “ساسي بوعون” وفي تصريح لـ ” 218 أقر بصعوبة المباراة ، إلا أنه والإدارة يثقون في مقدرة الفريق على حصد ورقة التأهل إلى الأربع الكبار بعدما موسم فرض فيه نفسه بقوة ضمن أكبر ثمانية أندية في المسابقة رغم لعبه كل مبارياته خارج أرضه بسبب الأوضاع داخل ليبيا ” .

بدوره يحاول المدير الفني للأهلي طرابلس طلعت يوسف تعويض غياب الظهير الأيمن للفريق سامح الدربالي الذي وصفه بالغياب المؤثر لما يملكه من خبرة كبيرة في مثل هذه الموجهات المصيرية التي اكتسبها مع فريقه السابق الترجي ومنتخب بلاده تونس ضمن المسابقات المختلفة بالملاعب الأفريقية، و سغيب اللاعب فسلتو هو الآخر بداعي الإصابة .

و من المتوقع أن تحضر جماهير غفيرة من الجالية الليبية بالإسكندرية ، وغيرها و خاصة أن الدخول لمتابعة المباراة من الملعب سيكون مجانا.

الفرق الليبية تخوض مبارياتها الإقليمية و القارية خارج ليبيا بسبب تردي الأوضاع الأمنية داخل البلاد و تتوزع الملاعب التي تعتمدها الأندية الليبية بين تونس و مصر و الجزائر فيما تخوض منافسات الدوري الليبي الذي بدء مؤخراً بملاعب محلية اعتمدها الاتحاد الليبي لكرة القدم .