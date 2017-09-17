يشارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اجتماعات رفيعة المستوى تعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيو يورك.

وقال محمود عفيفي المتحدث باسم الجامعة العربية إن السيد أبو الغيط سيشارك في الاجتماعات التي ستناقش القضايا ذات الأهمية لأعضاء الجامعة العربية بما فيها أولويات التنمية السياسية والاقتصادية و الأزمة الليبية وكذلك اجتماع وزاري حول سوريا والعراق بتنظيم من الاتحاد الأوروبي .

و من المتوقع ان يُعقد إجتماعا كبيرا على هامش اجتماع جمعية الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة الليبية و إعتماد مقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة و أكدت مصادر مقربة من فايز السراج أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و وزير الخارجية سيحضران الإجتماع فيما ترجح بعض المصادر حضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة .