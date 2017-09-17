أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتمد وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة عقوب عبد الله عقوب، ومدير إدارة الامتحانات بالوزارة يعتمدان نتيجة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2017/2016م بنسبة عامة 66.41%.

وذكر موقع الوزارة أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 30766 ناجحون 20434 لهم دور ثاني 10332 .

ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للطلبة المتقدمين للامتحانات الإطلاع على النتائج من خلال البوابة الإلكترونية التي تم تخصيصها لذلك على تمام الساعة 8:00 مساءً.

البوابة الإلكترونية : http://result.moe-ly.net/Results-12.aspx