أخبار ليبيا 24 – خاص : إندلعت صباح اليوم الأحد إشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس

و ذكرت مصادر لأخبار ليبيا 24 أن مجموعتين مسلحتين أشتبكتا وسط المدينة مما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل و جرح أخرين

و أضافت المصادر أن المدينة حاليا تشهد هدوءاً حذراً

فيما عقدت مديرية أمن صبراتة إجتماعاً طارئاً مع مسؤولي الأجهزة الأمنية و شوخ و أعيان المدينة للتوصل إلى تسوية بين المجموعات المسلحة بالمدينة .

هذا و لم يُعلن بعد دوافع الإشتباكات بالمدينة التي تعاني من سيطرة المليشيات و تعتبر مركزاً من مراكز عصابات التهريب و الهجرة غير الشرعية فيما ذكرت مصادر مطلعة من المدينة أن خلافاً نشب بين خفر السواحل و إحدى عصابات التهريب بعد منع الجهاز زوارق للمهربين بها عدد من المهاجرين غير الشرعيين تحاول الإبحار من أحد مراسي المدينة بتجاه السواحل الأوربية .