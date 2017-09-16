أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن أكثر من ثمانين مغربيا، اليوم السبت، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تأخر ترحليهم إلى بلدهم المغرب بعد احتجازهم لشهر في مركز إيواء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز إيواء طريق السكة في طرابلس دخل سبعة وثمانون مهاجرا غير شرعي يحملون الجمسية المغربية في إضراب مفتوح عن الطعام في مقر احتجازهم في مركز الإيواء التابع لمكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إن السلطات المغربية لم تستجب لمطالب المهاجرين بإرجاعهم إلى بلدهم جوا عبر مطار معيتقية.