أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن أكثر من ثمانين مغربيا، اليوم السبت، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تأخر ترحليهم إلى بلدهم المغرب بعد احتجازهم لشهر في مركز إيواء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس
وبحسب المكتب الإعلامي لمركز إيواء طريق السكة في طرابلس دخل سبعة وثمانون مهاجرا غير شرعي يحملون الجمسية المغربية في إضراب مفتوح عن الطعام في مقر احتجازهم في مركز الإيواء التابع لمكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.
وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إن السلطات المغربية لم تستجب لمطالب المهاجرين بإرجاعهم إلى بلدهم جوا عبر مطار معيتقية.
وطالب أحد المهاجرين المغاربة طالب السلطات المغربية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أقرب فرصة ، مؤكدا أن المهاجرين مصرون على الاستمرار في الإضراب حتى تنفيذذ مطلبهم
الجدير بالذكر أن السلطات الليبية والمغربية أشرفت في السابع والعشرين من أغسطس الماضي على ترحيل أربعة وتسعين مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المغربية وذلك بعد عشرة أيام من إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام