توفيت في جمايكا أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما. وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

وغرد رئيس وزراء جزيرة أندرو هولنيس على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر: “لقد توفيت أكبر معمرة في العالم فيوليت موس براون وكانت تبلغ من العمر 117 عاما. أرقدي بسلام”.

تم تسجيل فيوليت موس براون كونها أكبر شخص معمر على الأرض في أبريل 2017، وذلك بعد وفاة الإيطالية إيما موران، التي كانت آخر شخص ولد قبل عام 1900.

ولدت براون في في دوانفال، تريلاوني في جامايكا في 10 آذار / مارس عام 1900. في إحدى المقابلات قالت المرأة أنها لم تأكل لحم الخنزير والدجاج، ولم تشرب الروم بحياتها.

وتعد فيوليت موس براون آخر من عاصر الملكة فيكتوريا، حيث كانت جامايكا جزءً من جزر الهند الغربية البريطانية عندما ولدت في عام 1900، وأرسلت الملكة اليزابيث الثانية في عيد ميلادها 115، رسالة تهنئة.