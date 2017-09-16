نقلت وسائل إعلام تونسية “ان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي سيكون في تونس يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري ،في زيارة هي الاولى من نوعها لتونس منذ سنوات .

وسيلتقي المشير حفتر خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية التوسنية الباجي قائد السبسي في قصر الرئاسة بقرطاج.

وقال ذكرت وسائل إعلام تونسية ان برنامج قائد لاقوات المسلحة الليبية ”لا يضم الا لقاء واحدا سيعقده مع رئيس الجمهورية ،وأنه يتم الترتيب له بتكتم شديد”.

وتاتي هذه الزيارة بعد اشهر من الاعلان عنها على لسان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ،الذي أكد ان تونس تتعامل مع كل الاطراف الليبية وانها وجهت دعوة للمشير حفتر لزيارة تونس.

جدير بالذكر ان وفدا عن حزب حركة مشروع تونس ترأسه محسن مرزوق كان قد التقى يوم 22 فبراير الماضي المشير خليفة حفتر في بنغازي.