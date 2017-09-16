سيتشرف مورغان فريمان، الممثل الأمريكي متعدد الأدوار، المعروف باللعب على الآلهة والرؤساء والقادة، بجائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2017، من قبل نقابة ممثلي الشاشة (ساج) في حفلها السنوي في يناير.

وسينضم فريمان (80 عاما) الذي يمتد تاريخه الفني لـ50 عاما وأكثر من 100 فيلم إلى أمثاله السابقين: ليلي توملين، ودبي رينولدز، وديك فان دايك، عندما يحصل على ذلك الشرف في حفل لوس أنجلوس في 21 يناير.

وقالت رئيسة النقابة ساج-أفترا غابرييل كارتيريس في بيان: “بعض الممثلين يقضون حياتهم المهنية في انتظار الدور المثالي، وأظهر لنا مورغان أن الكمال الحقيقي هو ما يقدمه المؤدي في الجزء”، حسب “رويترز”.

وتعطى الجائزة سنويا للممثل الذي يعزز أرقى المثل لمهنة التمثيل.

وقد تجسد سلوك فريمان الهادئ وصوته الموثوق أدى صوت الإله، في الأفلام بما في ذلك ” Bruce Almighty”، ولعب دور الرئيس في ” Invictus” و” Deep Impact”. وفي عام 2005 حصل على أوسكار للعب دور الملاكم السابق في ” Million Dollar Baby”.