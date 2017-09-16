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مئات العائلات تركت بيوتها والآلاف من الأشخاص هجرت أرضها وشردت أطفالها للهرب من جحيم طالها تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي كلما اقتربت نهايته زاد إجراما وأنهى معها مئات من الأرواح البريئة وحطم العديد من الآمال الواعدة ويتم المزيد من الأطفال المذعورة.

تفاقمت موجة نزوح العائلات العراقية، المرتهنة كدروع بشرية من قبل تنظيم داعش الإرهابي، من داخل آخر وأخطر أوكاره في منطقة تسمى بأعالي الفرات تقع ما بين غرب العراق، والحدود السورية.

وتمكنت، في الأيام الأخيرة، 120 عائلة من الهرب من بطش داعش الإرهابي غربي الأنبار، والوصول إلى بر مخيم للنازحين بعد وقت طويل من الطريق المرعب.

وكشفت مصادر محلية عن وصول 220 عائلة تضم 1600 شخص، وصلوا إلى الرطبة، غربي الأنبار، قادمين من عانة وراوة، والقائم بمحاذاة سوريا.

وأضافت المصادر أن المعدل اليومي لنزوح العائلات وهربها من جحيم داعش الإرهابي، من مناطق أعالي الفرات، أصبح منذ أسبوع تقريبا، 100 عائلة في اليوم الواحد، بعد أن كان العدد 50 عائلة يومياً، وبذلك هناك ازدياد في النزوح.

ووصلت في صباح الخميس 31 أغسطس الماضي، 50 عائلة وتضم غالبية من النساء والأطفال، ومجموع أفرادها بلغ 250 شخصا هربوا من تنظيم داعش الإجرامي من داخل أقضية غرب الأنبار، ووصلوا إلى قضاء الرطبة، الحدودي مع الأردن.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في العراق، وما تبقى له في الجهة الغربية، فقط ثلاثة أقضية هي “عانة، وراوة، والقائم” غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.

وعلى ضوء هزيمته المخجلة, لا حل آخر لهذا التنظيم الإجرامي إلا قتل الأبرياء وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق والذي أوقع نحو 137 قتيلا وجريحا.

وقال مدير صحة ذي قار، جاسم الخالدي إن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة، هي مقتل 50 شخصا، وإصابة 87 آخرين بجروح متفاوتة، لافتا إلى أن الهجوم يعد الأعنف منذ استعادة القوات العراقية سيطرتها على مدينة الموصل، ثاني مدن البلاد، مطلع يوليو.