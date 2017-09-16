تعتزم شركة فيسبوك على تطوير جهاز دردشة فيديو يحمل اسم Aloha والذي من المفترض أن يتم إطلاقه خلال شهر مايو من العام 2018.

ويمثل جهاز Aloha أول تجربة فعلية لفيسبوك في مجال الأجهزة الاستهلاكية، حيث قامت الشركة ببيع نظارتها للواقع الافتراضي Rift في شهر يناير 2016 بعد استحواذها على شركة Oculus المطورة للنظارة ولكنها تأمل بأن يكون جهاز “ألوها” القادم أكثر جاذبية للسوق الاستهلاكية، وذلك عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس ومكبرات صوت وكاميرا لإجراء مكالمات فيديو، مما يجعله مؤهلاً لمنافسة أجهزة أخرى مشابهة.

ويتضمن الجهاز الجديد شاشة عرض كبيرة، بقياس إما 13 إنش أو 15 إنش، تعمل باللمس جنباً إلى جنب مع كاميرا ومكبرات صوت، وباستطاعة الجهاز التعرف على الأشخاص عند تحركهم باتجاه شاشة العرض، كما يكمن الهدف من الجهاز هو استخدامه ضمن المنزل، حيث تم اختباره في المطابخ وغرف النوم والمعيشة

وعلى الرغم من أن خدمة سكايب تعد في الوقت الراهن واحدة من أكبر وأشهر خدمات تراسل الفيديو، إلى أن فيسبوك تنافس حالياً خدمة سكايب عن طريق خدمتها “ماسنجر” والتي توفر الوظيفة الكاملة لمكالمات الفيديو، حيث يمكن للمستخدمين الدردشة الفيديوية مع أي من جهات الاتصال الخاصة بهم في فيس بوك، جنباً إلى جنب مع إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة من خلال جهاز الهاتف المحمول، ولعب الألعاب معهم عبر الإنترنت.