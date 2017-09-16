عقد بالعاصمة البريطانية الخميس إجتماعا دوليا ضم وزراء خارجية ست دول مهتمة بالشأن الليبي في ظل غياب ممثلين عن أطراف الأزمة بليبيا .

و يرجح مراقبون أن من أسباب عدم دعوة أي من الأطراف الليبية بما في ذلك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المُعترف به دولياً أن المؤتمر كان رسالة واضحة تفيد بان القضية الليبية ستبقى في أيدي الأطراف الدولية بعيداً عن الفصائل الليبية .

كما أن الدول المجتمعة بالمؤتمر أرادت التعامل مع القضية الليبية بعيداً عن أي ممثلين ليبيين لتجنب العقبات و التوتر بين كل الأطراف على الساحة الليبية .

و قالت وزارة الخارجية الإيطالية أن الإجتماع عُقد بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة لتبادل وجهات النظر و دعم جهود الأمم المتحدة تحضيراً لإجتماع نيويورك في 20 من الشهر الجاري .

و ناقش المجتمعون خارطة الطريق و تعديل الإتفاق السياسي و التحضير لإنتخابات برلمانية و رئاسية العام المقبل .

و قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يتعين على كل الليبيين التوافق و التوجه نحو إجراء إنتخابات عاجلة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد .

و من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية و وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الإنتخابات يجب أن تجرى بداية العام المقبل ( 2018 ) من خلال خارطة زمنية محددة لتجنب اي عقبات قد تفشل العملية .

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية فى بيان لها نشرته على موقعها الرسمى “الاجتماع فرصة لمناقشة كيفية كسر الجمود السياسى فى ليبيا وبناء زخم لدعم جهود الامين العام للامم المتحدة وممثلها الخاص غسان سلامة , و المساعدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا جزء حيوي من الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة للتصدي لتهديد الإرهاب ومسألة الهجرة غير الشرعية التي توجد على مقربة من أوروبا “.

وتوقعت بيانات وزارتي خارجية إيطاليا والمملكة المتحدة أن يناقش الاجتماع الدولي في 20 من الشهر الجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية، والإقليمية، والليبية.

و يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد إجتماعاً دولياً حول ليبيا من المتوقع أن يتقدم به الممثل الخاص للامين لاعام للأمم المتحدة مقترحاً لحل الأزمة الليبية بدعم من العديد من الدول و خاصة الأوربية .