أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة الجيوفيزياء المكلف بشركة الخليج العربي للنفط عبدالحميد شهلول، الانتهاء من تنفيذ 2400 كم مربع من المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد في منطقة امتياز 75 بمسطح برقة في شهر أبريل الماضي.

وقال شهلول، إن هذه المسوحات يجرى الآن معالجتها بمركز المعالجة بالشركة، والإعداد للمسوحات السايزمية بمناطق جديدة تابعة للشركة تم اعتمادها بمنطقة امتياز 57، إضافة إلى إعداد 9 مواقع جديدة للحفر الاستكشافي .

الجدير بالذكر أن إدارة الجيوفيزياء هي إحدى الإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للاستكشاف بشركة الخليج، والمسند إليها تنفيذ أعمال نشاط الاستكشاف في الامتيازات التابعة للشركة والمتمثلة في تنفيذ البرامج السيزمية، وإجراء المعالجة السيزمية لهذه البرامج وإعادة المعالجة لبعض المعلومات السيزمية القديمة.

وتسند كذلك لهذه الإدارة مهام إجراء عمليات التفسيرات للمعلومات السيزمية لتحديد مواقع الحفر للآبار الاستكشافية والتطويرية، إضافة إلى تقديم الخدمات الفنية لإدارة هندسة المكامن متمثلة في المشاركة بإعداد وتقييم الدراسات المكمنية للحقول من خلال دراسة للتفسيرات السيزمية واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل الجيولوجية المتعلقة بها.

وتضم إدارة الجيوفيزياء عدد ثلاث مراقبات، وهى مراقبة جودة العمليات الجيوفيزيائيه والمساحة، ومراقبة التجهيزات السيزمية ومراقبة التفسيرات السيزمية.