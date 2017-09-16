قال عاملان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، اليوم الخميس، إن الحقل ينتج حوالي 180 ألف برميل يوميا أو ما يقل بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن مستويات الإنتاج مؤخرا بسبب المشاكل الأمنية.

وأضافا أن منشأة على مسافة حوالي 40 كيلومترا غرب الحقل أغلقت بسبب ضعف الأمن وهو ما يعرقل تعافي الإنتاج بعد أن أعيد فتح الحقل عقب رفع الحصار عن خط أنابيب في وقت سابق هذا الشهر، بحسب “رويترز”.

وعانى حقل الشرارة من إغلاقات متكررة منذ إعادة فتحه في ديسمبر الماضي بعد إغلاق استمر عامين. وترجع الإغلاقات بشكل رئيسي إلى مشاكل أمنية ناتجة عن أنشطة لمجموعات مسلحة.

وتسبب إغلاق جزئي لأسباب أمنية في أغسطس في انخفاض إنتاج الشرارة بنحو 130 ألف برميل يوميا على الأقل، حسبما قاله عمال في الحقل حينذاك.

وإنتاج حقل الشرارة مهم لإحياء إنتاج ليبيا من النفط، والذي ارتفع إلى أكثر من مليون برميل يوميا في أواخر يونيو أو أكثر من أربعة أضعاف مستواه في الصيف الماضي.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة في شراكة مع الشركات النفطية ريبسول وتوتال وأو.إم.في وشتات أويل.