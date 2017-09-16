أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أوراق 7 متهمين بقضية «خلية داعش ليبيا»، إلى مفتي الجمهورية المصرية ، لأخذ الرأي الشرعي، وتحاكم المحكمة 20 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالإنضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بدولة ليبيا، وارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا.

وقال المستشار حسن فريد في نص الحكم: «القضية رقم 12497 لسنة 2015 جنايات مصر الجديدة المعروفة إعلاميًا بـ«داعش ليبيا» والتي نسب إلى بعض من المتهمين أنهم أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف القانون، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية، وروضوا بالقول والكتابة والفعل للأفكار التي تعتنق فكر الجماعة، وقام بعضهم بذبح 21 مصريا مسيحيا بدولة ليبيا، وشرعوا بتخريب أملاك عامة مخصصة للقطاعات العامة تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا أسلحة آلية مشخشخنة (بنادق آلية وذخائر)، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، عرضت القضية في 11 مارس 2017، تناولت خلالها 11 جلسة لبت المحكمة فيها جميع طلبات الدفاع، وخصت الدفاع بسبع جلسات للمرافعة.

وأضاف فريد: «أوصى الرسول «صلي الله عليه وسلم» في أحاديث كثيرة خيرا بأقباط مصر، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة، والمرافعة الشفاهية المداولة قانونا، وعلى المادة 383، و381 فقره 2، من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع أراء أعضاءها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب إلى كل من المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الأحالة: (محمد خالد محمد حافظ، محمد السيد السيد حجازي، محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع، فتح الله عوض حامد، عبدالله دخيل حمد، محمد مصطفى محمد دسوقي، محمد حامد حسن البنهاوي).

والمتهمون في القضية هم محمد خالد محمد حافظ، وشهرته «حمادة الباشا»، والمكنى بـ«أبويوسف» (تاجر عطور- محبوس)، ومحمد السيد السيد حجازى (تاجر – محبوس)، ومحمود عبدالسميع محمد عبدالسميع وشهرته «محمود السمالوسي»، والمكنى بـ«أبومسلم» (موزع مواد غذائية – محبوس)، وفتح الله فرج عوض حامد، وشهرته «فتحى السرحاني»، (مقاول – هارب)، وإسلام محمد أحمد فهمى، (محبوس)، وعماد خميس أحمد سليمان، (نقاش – محبوس)، ومحمد شلابى عبدالخالق أبوطالب، (عامل- محبوس)، وعبدالله دخيل حمد عبدالمولى، وأسمه الحركى، «قصورة» (هارب)، ومحمود إسماعيل محمد إسماعيل، (حداد – محبوس)، ومحمد مصطفى محمد دسوقى، (طالب- هارب)، ومحمد عادل أحمد نصر الطيبانى، (صيدلى – محبوس)، ومحمود عجمى رمضان أحمد، (سائق – محبوس)، ومحمود محمد ثابت دردير الراوى، (موظف بمجلس مدينة مرسى مطروح – محبوس)، وحسن محمود حسن هاشم، وأسمه الحركى «سامح»، (إمام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة – محبوس)، ومحمد تامر أحمد على حسن البنهاوى، (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس)، وناجى محمد عبدالرازق جاب الله، (مدرس – محبوس)، وصلاح فرج الله محمود فرج الله، (مدير بشركة أوليمبيك إليكتريك – محبوس)، والطاهر محمد فتح الله الشافعى، (موظف بشركة خالدة للبترول – محبوس)، ومحمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، مكنى «أبوآدم» (حاصل على ليسانس حقوق – هارب) وإسلام يكن على خميس ك2(طالب – هارب).

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين عدة اتهامات منها إنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بمصر ، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، والقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.