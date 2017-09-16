تعادل نادي ليفربول مع فريق بيرنلي، بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كام محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي، وخاض المباراة كاملة ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد أن كان متأخراً بهدف نظيف.

كما أهدر ليفربول كم كبير من الفرص التهديفية خاصة خلال الشوط الثاني من المباراة.

وشهدت المباراة تألق كبير من الحارس بوبي لاعب بيرنلي.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة الثامنة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب البطولة بفارق الأهداف خلف بيرنلي الذي يمتلك نفس الرصيد في المرتبة السادسة.