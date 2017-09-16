أخبار ليبيا 24- خاص

عاد فريق النصر، أمس الجمعة، بنقطة التعادل أمام الإندلس صاحب الأرض وهذا اللقاء من المجموعة الثانية الأسبوع الثالث من مرحلة الذهاب .

ولم يرتقي المستوى الفني للمباراة حيث سيطر الحذر على الفريقين طيلة التسعين دقيقة ولم يستطيع المهاجمين من تسجيل الأهداف في الشباك ليخرج كل فريق بنقطة في رصيده ليضع الأندلس أول نقطة بعد الأسبوع الثالث من عمر المسابقة .

النصر اليوم يخرج بنقطة التعادل ليضع النقطة الخامسة في رصيده بعد أن كان يطمح في الصدارة لمجموعته .

خرجت البطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول للاعب النصر سالم روما .

وأدار اللقاء الحكم عبدالباسط شهوب وساعده كل من عبدالله الترهوني عبدالسلام العوامي وحكم رابع محمد عبدالله وراقي اللقاء محمد يونس .