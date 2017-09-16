عثر بعض الأهالي بمدينة درنة الأربعاء، على جثة مصري متحللة داخل مسكنه.

وقال عدد من جيران المصري المتوفى، إن اسمه خميس محمد إبراهيم، من حي المنشية بمدينة الإسكندرية، ولديه بطاقة تحقيق شخصية مصرية قديمة يبدو أنها ورقية، ويقيم في ليبيا منذ عام 1975 في سكن بمنطقة شارع حشيشة بمدينة درنة، ويعمل فني ديكور، مؤكدين أنهم عثروا على جثته متحللة داخل مسكنه بعد اختفائه عن الشارع لنحو 5 أيام.

وطالبت الجالية المصرية في ليبيا بنشر صورة المتوفى المصري على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتعرف أقاربه عليه ويتم تسليم جثته لهم.