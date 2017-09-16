أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عنصر إرهابي وصفته بـ “التكفيري خطير” خلال عملية أمنية بمنطقة القصرين جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن “فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي تمكنت من القبض على هذا العنصر، وبالتحري عرف أنه يتواصل مع عدد من العناصر المتبنية لنفس الفكر التكفيري والجهادي داخل تونس وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح البيان أن الإرهابي تم القبض عليه في منطقة ” القصرين ” جنوب تونس حيث اعترف بـ “الإشادة بتنظيم داعش وعملياته الإرهابية”. ووجهت السلطات الأمنية التونسية للمقبوض عليه تهمة “الإشادة بالإرهاب والتواصل مع عناصر إرهابية”.

ويسود تونس جدل بشأن المخاوف من عودة المقاتلين التونسيين من الخارج، خاصة بعد هزيمة ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية”في الموصل بالعراق وحلب في سوريا وسرت في ليبيا، بما يعيد بعث وتأجيج النشاط الإرهابي والتطرف.

وتقدر تقارير أممية عدد المقاتلين التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر بحوالي 5800 مقاتل بينهم أربعة آلاف توجهوا إلى سوريا، فيما توجه ما بين ألف و1500 إلى ليبيا.