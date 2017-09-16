رحب مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بالجهود المبذولة مؤخراً لجمع أطراف الأزمة في ليبيا و قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيرس أن ليبيا مستعدة لإنهاء الفوضى و إستعادة السلام .

و أعتمدت الأمم المتحدة الخميس قراراً بتمديد عمل بعثتها التي يترأسها غسان سلامة حتى 15 سبتمبر 2018

و تسعى الأمم المتحدة مع عدد من الدول لخلق توافق بين كل الليبيين قبل الإجتماع الحاسم في العشرين من الشهر الحالي الذي سيعلن فيه مقترح رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الازمة و من المنتظر ان تعتمده الامم المتحدة و ترعه الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي .