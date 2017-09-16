أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق لوكالة “سبوتنيك” الروسية أهمية الدور الروسي في حل الأزمة الليبية كلاعب دولي محوري في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا حالياً ، داعياً جميع الأطراف داخل ليبيا وخارجها إلى إيجاد صيغة توافقية من شأنها إخراج ليبيا من الأزمة التي تعيشها والذهاب نحو الانتخابات.

وأضاف معيتيق نحن نبحث عن أن يكون هناك دوراً إيجابياً لموسكو في الوضع الليبي وأنتم تعرفون كل الأطراف وبالذات التي لروسيا تأثير مباشر عليها ، يجب أن تكون داعمة للوفاق وأنهاء الأزمة الليبية والذهاب إلى انتخابات ، لذلك يجب أن نعرف أن الطرف الروسي هو فاعل دولياً والتوافق الدولي حول القضية الليبية هو مهم جداً ، ولابد أن يكون هناك إتفاقاًَ بأن يعمل الجميع تحت مظلة الأمم المتحدة وأن يكونوا شركاء فعليين من أجل أن تخرج ليبيا مما هي فيه الآن.

و أضاق معتيق ” من المؤكد أن إستقرار الوضع في ليبيا يهم كل الأطراف ، والعدو الوحيد والموحد لدى العالم كله هو الإرهاب وتنظيم الدولة الذي كان موجوداً في ليبيا ، وبالفعل حكومة الوفاق حققت إنجازات بأنهاء احتلال التنظيم لمدينة سرت وتحريرها ، وإنهاء المعارك التي حصلت في بنغازي الفترة الماضية ، ولكن نستطيع أن نقول أن هناك إجماعاً دولياً على محاربة الإرهاب في ليبيا ، وحكومة الوفاق تسعى إلى أن يكون هناك نفس الإجماع لخلق التوافق في ليبيا ” .

و قال معتيق ” الوضع ليس سهلا ولكن نحن مؤمنون في هذه المرحلة بالموقع الإستراتيجي لليبيا والوضع الحالي لليبيا يشكل أحسن فترة التي يمكن أن نتحصل فيها على نتائج ملموسة من كل الأطراف ، وأنا استشعرت أن هناك اتفاقاً حتى من الحكومة الروسية على أنه يجب أن نتوافق جميعاً على إخراج ليبيا من الأزمة التي تعيشها ” .

يذكر أن معتيق يقوم بزيارة لروسيا و يعقد جولة من المبحاثات مع مسؤولين روس و كان قد إلتقى في وقت سابق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مستهل جولته بروسيا الإتحادية