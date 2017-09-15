إلتقى وفد من قبيلة المشاشية برئاسة الشيخ طاهر ضو رئيس لجنة وحُكماء وشورى المشاشية المندوب الدائم للإتحاد الأوربي في ليبيا بتينا مشيدت يوم الخميس بالعاصمة التونسية .

و رحبت قبيلة المشاشية بجهود الإتحاد الأوربي الرامية إلى تعزيز الإستقرار و السلام بليبيا و دعم مؤسسات الدولة و كما قدم الوفد عرضاً تقديميا عن القبيلة والظروف التي تمر بها .

و من جهتها أبدت السفيرة الأوربية عن نيتها مساعدة قبيلة المشاشية من خلال برامج الدعم الأوربي و تنفيذ العديد من المشاريع التي ستساهم في حل المشاكل و تحقيق الإستقرار و خاصة البرامج المتعلقة بدعم المؤسسات والقطاعات الخدمية .

كما ناقش الوفد مع سفيرة الإتحاد الأوربي العديد من الملفات من بينها ملفات البنية التحتية بالمناطق التي دمرتها الحروب و مواجهة المهربين و أزمات الوقود ولاغاز بالإضافة لملف الأمن .

و وعدت مشيدت وفد قبيلة المشاشية بمناقشة مطالبهم مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و المنظمات الدولية لتقديم الدعم و المساعدات التي يحتاجونها .