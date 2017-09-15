اعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس في لندن ان الانتخابات الليبية في العام المقبل لا ينبغي ان تنظم على عجل، ويجب ان تقبلها جميع الاطراف.

وقال جونسون يجب على كل الأطراف الليبية أن تتفق قبل إجراء أي إنتخابات عام 2018 , و أكد على التمسك بالإتفاق السياسي و قبول كافة الأطراف لإجراء الإنتخابات دون التسرع في إجرائه بدون توافق حقيقي قد يؤدي إلى فشلها .

و كانت لندن قد إحتضنت إجتماعاً حول ليبيا ضم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامه ، و وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وإيطاليا أنجيلينو ألفانو، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، وأنور بن محمد قرقاش وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة و المدير السياسي للحكومة الفرنسية نيكولاس دي ريفيير.