قال وزير الداخلية الأيطالي روبيرتو ماروني على هامش مؤتمر لندن حول ليبيا أن تعدد الوسطات يقوض عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا و دعى كل الدول إلى دعم عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و رئيسها غسان سلامة في جهوده لحل الأزمة الليبية .

و قال الوزير الأيطالي عقب الإجتماع الذي ضم وزراء خارجية إيطاليا و فرنسا وبريطانيا و الولايات المتحدة بالإضافة إلى مصر و الإمارات ” أن تعزيز جهود عمل بعثة الأمم المتحدة يحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي و أن كل الأطراف الليبية التي تسعى لإجراء حوارات منفصلة مع بعض الدول تعمل لمصالحها الشخصية ” .

كما نفى وزير الداخلية الإيطالي الشائعات التي أوردتها صحيفة لوموند الفرنسية بشان مفاوضات الحكومة الإيطالية مع مهربي البشر بليبيا .

و أضاف ماروني ” أن موقف إيطاليا واضح و يتعلق بتخصيص دعم مالي لدعم الجهود الرامية لإيقاف تدفق المهاجرين لسواحل أوربا الجنوبية و تنمية دول المصدر و تنمية الجنوب الليبي ” .

وبحث إجتماع لندن أمكانية تعديل الإتفاق السياسي الذي ينتهي في 17 من ديسمبر و توسعة القاعدة السياسية والزمنية للإتفاق و الغنتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة .