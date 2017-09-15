أخبار ليبيا24- خاص

أكدت المكلفة بتسيير مكتب هيأة الأبحاث والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا فرع بنغازي مريم محمد أوحيدة أن نسبة التلوث في مياه الشرب بمنطقة الصابري “بسيطة جداً وأنه لا تأثير لها على السكان حال عودتهم.

وقالت أوحيدة أن فريق الصحة والسلامة و البيئة المنبثق عن اتحاد النخب والكفاءات الوطنية قاموا بأخذ عينات من مياه الشرب بمنطقة الصابري.

وتابعت “بالأمس أقمنا حلقة نقاش حول الاستعداد لتنظيم مؤتمر علمي عن المناطق التي جرت فيها الاشتباكات في بنغازي، بحضور مندوبين عن الشركة العامة للكهرباء وصنف الهندسة العسكرية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ويعرض المؤتمر المشاكل البيئية من تلوث الهواء والماء والتربة في ليبيا بصفة عامة”.

وأضافت المكلفة بتسيير مكتب الهيأة أن المؤتمر الذي من المقرر أن يبدأ في السابع عشر من أكتوبر المقبل في مجمع الكليات الطبية في جامعة بنغازي يحمل عنوان المشاكل البيئية وفرص الاستشمار سيشارك فيه مختصين بأوراق بحثية علمية من مختلف المدن الليبية، فضلا عن تشكيل لجنة من كلية العلوم لتقييم تلك الأوراق.