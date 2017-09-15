تعهد النائب اللورد ريج إمبي عضو مجلس اللوردات البريطاني بمواصلة الحملة لتأمين تعويضات لمن عانوا على أيدي الجيش الجمهوري الايرلندي باستخدام الأسلحة التي كان يوفرها نظام القذافي.

و تأتي تصريحات عضو مجلس اللوردات البريطاني بعد أن رفضت حكومة المملكة المتحدة مقترحات من لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في وستمنستر أمس الخميس مشروعاً لإقرار مطالبة ليبيا بتعويضات لضحايا الأعمال التخريبية التي قام بها الجيش الجمهوري الأيرلندي .

قال اللورد إمبي “إن رفض الحكومة إنشاء صندوق لتقديم تعويض لضحايا العنف الذي يرعاه الجيش الجمهوري الايرلندي الذي كان يرعاه القذافي و يدعمه بالمال و السلاح ، هو للأسف استمرار للنهج المحزن وغير المبال الذي اتخذته الحكومات البريطانية المتعاقبة.

و قال اللورد أمبي “بدأت الكتابة إلى حكومة المملكة المتحدة حول القذافي وليبيا في عام 2002، وفي كل تلك السنوات لم أسمع أبدا تفسيرا منطقياً لفشل الحكومات البريطانية في الحصول على تعويض لمواطني المملكة المتحدة عن كل الأضرار التي لحقت بهم بسبب دعم القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي ، تزويده بالأسلحة والمال والتدريب لأكثر من 20 عاما ” .

و أضاف “إن الفشل المتكرر لحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة زاد من معاناة الضحايا و أن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا تمكنت جميعا من الحصول على تعويض لمواطنيهم الذين عانوا من دعم القذافي للجماعات الأرهابية . مع الأخذ في الاعتبار أن القذافي شن حربا بالوكالة ضد المملكة المتحدة لعقود ” .

كما أكد اللورد أمبي مواصلته و اهالي الضحايا السعي لتحقيق العدالة للضحاياالمملكة المتحدة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بهم بسبب الأسلحة الليبية بحسب قوله .

ويذكر أن وسائل الإعلام لابريطانية أكدت أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق قد وعد بتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي كان يدعمه معمر القذافي .