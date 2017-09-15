بحث الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أثناء استقباله أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية جملة من القضايا، منها سبل تسوية الأزمة الليبية، والعلاقات الروسية الليبية.

وقال رئيس لجنة الاتصال الروسية حول تسوية الأزمة الليبية لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما الروسي ليف دينغوف اليوم، ” تطرق الجانبان خلال المحادثات في غروزني إلى تسوية النزاع في ليبيا، ونتيجة للمحادثات، تمكنا من حل جملة من الأسئلة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك للعلاقات الروسية الليبية”.

وأضاف دينغوف أن “أحمد معيتيق يقدر تقديرا عاليا مشاركة القيادة الروسية ورئيس الجمهورية الشيشانية في عملية التسوية بين الليبيين”.

وكان دينغوف قد أوضح أمس أن المسؤول الليبي أحمد معيتيق سيبدأ زيارته إلى روسيا من الشيشان، وسيجري الخميس مباحثات مع الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف تتناول العلاقات الروسية الليبية، ومشاركة موسكو كوسيط في تسوية الأزمة الليبية سياسيا.

كما من المتوقع أن يصل معيتيق لاحقا إلى موسكو، حيث سيجري مباحثات مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي حول الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وسيشارك في مناقشة موضوع “الأزمة الليبية: آفاق التسوية” في إطار نادي “فالداي”.