أخبار ليبيا 24 – خاص

أسفر انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بالقرب من مقر قسم الطابعات التابع لمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من عناصر الأمن.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عقيد أحمد ماضي، إن التفجير الذي وقع بمنطقة بودزيرة شرق بنغازي، نتج عنه إصابة خمسة من عناصر الأمن بجروح طفيفة.

وأوضح ماضي أن هذا المقر يوفر ويقدم الخدمة لمدينة بنغازي بالكامل وضواحيها، واصفًا التفجير بـ”العمل الإرهابي”، ضد مؤسسات الدولة التي عادت للعمل من جديد بالمدينة التي انتصرت على الإرهاب.

وأضاف أن قسم الطابعات يعتبر أول إنجاز للمنطقة الشرقية بعد ما كانت الجوازات تطبع في طرابلس بالإدارة الرئيسية فقط .

من جهته، قال آمر الدوريات بقوة المهام الخاصة حمدي الدينالي إن هذا التفجير تسبب في إصابة أربعة أشخاص، اثنين منهم تابعين لقوة المهام الخاصة والآخرين تابعين لشركة الخدمات العامة بقسم خدمات المنتزهات.

ولفت الدينالي إلى أن المصابين هم عبدالسلام مرعي البرعصي، وعادل بوبكر خليفة الدرسي وهما من المهام الخاصة، وفتحي بوعود، وعلي رمضان بلاعو تابعين لشركة الخدمات العامة.

وأوضح الدينالي أن التفجير أسفر عن أضرار مادية كبيرة في خمس سيارات تابعة لمصلحة الجوازات وجهاز قوة المهام .

ونوه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية من استهداف مقر مصلحة الجوازات، مؤكدًا أن المستهدف هم رجال الآمن بعد القضاء على الجماعات الإرهابية وتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية.

يشار إلى أن انفجار وقع مساء اليوم الجمعة استهدف مقر مصلحة الجــوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية مما أدى إلى حالة من الهلع والذعر لدى سكان المنطقة المتواجد بها المقر.