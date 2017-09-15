أخبار ليبيا24- خاص

عائشة امحمد سيدة ليبية مسنة في أواخر السبعينات من العمر لم تخرج من منزلها في منطقة الصابري منذ بداية الحرب وعلى مدار السنوات الماضية وعلى الرغم من الحرب الطاحنة التي دارت في المنطقة بحسب ما رواه أقاربها بمنطقة الصابري.

وجلست السيدة عائشة على كرسي أمام بيتها بالقرب من مصرف الوحدة الصابري، تحدثت عن معاناتها في وسط الحرب ومع انقطاع الكهرباء والمياه، موضحة أنها كانت تنقل المياه إلى منزلها بنفسها بواسطة عربة يدوية من المدرسة القريبة من بيتها والتي توجد فيها المياه، مبينة أنها كانت تذهب إلى بيت أحد الجيران لتبيت فيه في الليل لتعود إلى منزلها في النهار مع استمرار انقطاع الكهرباء.

وقالت: إنها لم تخرج من منزلها وآثرت البقاء فيه لأنها تعودت على الإقامة في بيتها والاعتماد على نفسها في شؤونها الخاصة بدون أن تكون حملاً يثقل كاهل أي من أقاربها وإنها اضطرت إلى احتمال أوضاع الحرب وأصوات الاشتباكات، مشيرة إلى أنها لم تعان من نقص المواد الغذائية التي كانت متوفرة في بيتها.

وتحدث السيدة عائشة مؤكدة أنها لم تتعرض لأي مضايقات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تتمتع بصحة جيدة نوعا ما، ولا تعاني من أمراض مزمنة ولم تصب بأي أمراض خطرة خلال فترة بقائها في بيتها خلال الفترة الماضية، وأضافت: ” الحمد لله أنني لم أشتك من أمراض صعبة، مرضت أكثر من مرة لفترات قصيرة ولم تكن حالتي صعبة وأحمد الله أنني لم أعاني من مرض خطير وإلا لكان الأمر صعبا جدا علي”.

السيدة المسنة وعلى الرغم مما مر بها خلال السنوات الماضية إلا أنها لم تتوقف عن تكرار كلمة “الحمد لله” وتبسمت حين تحدثت عن دخول القوات المسلحة إلى منطقة الصابري وتحريرها وقالت إنها كانت كانت “ساعة مباركة” وإن وضعها تحسن بعد تحرير المنطقة ونقلها مؤكدة أن وضعها الصحي تحسن مؤخراً وحصولها على العناية والرعاية الجيدة.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت في الخامس من يوليو الماضي تحرير مدينة بنغازي من المجموعات الإرهابية والتي كانت تسيطر على عدد من المناطق في مدينة بنغازي.