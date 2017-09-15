اكد مسؤول روسي ان روسيا تلتزم بالحظر الدولي المفروض على تصدير الاسلحة الى دول الشرق الاوسط التي تشهد اضطرابات منذ الربيع العربي .

ذكر ليف دينغوف رئيس فريق الاتصال الروسى فى ليبيا لوكالة سبوتنيك ان نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى الليبى احمد معتيق لم يبحث مع السلطات الروسية امكانية قيام موسكو بتقديم مساعدات عسكرية للبلاد.

وقال دنغوف فى تعليقه على محادثات معتيق مع المسؤولين الروس فى موسكو وغروزنى بجمهورية الشيشان ” لم يتم بحث هذه القضية، حيث ان هناك حظرا على توريد الاسلحة الى ليبيا، وان روسيا تلتزم بالحظر الدولي على الأسلحة “.

و من جهته قال رئيس شركة روسوبورونيكسورت الروسية المصدرة للأسلحة الروسية في وقت سابق أن روسيا مستعدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا في المستقبل إذا تحسن الوضع هناك ولكن “ليس لدينا أي ضمانات من الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب بخصوص تهريب السلاح إلى شمال أفريقيا “.

وتم تمديد الحظر الدولي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا سنة أخرى في يونيو الماضي من قبل مجلس الأمن الدولي . وقال السفير الروسى لدى الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف بعد التصويت انه يمكن ان تكون مثل هذه الاجراءات مفيدة لان الازمة الليبية مازالت مصدرا لعدم الاستقرار الاقليمى.