أخبار ليبيا24- خاص

نظم الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في المنطقة الشرقية احتفالية في مقر نادي شمال بنغازي قام من خلالها بتوزيع شهادات تخرج للدورة التي نظمها للمدربي اللعبة خلال الشهر الماضي للرخصة سي والرخصة”B” .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في المنطقة الشرقية محمد الوسيع لـ”أخبار ليبيا 24″إن المشاركين في الدورة مايقرب عن 65 مدرب نجح 60 منهم في اجتياز الدورة.

وأوضح الوسيع أن المدربين الذين اجتازوا الدورة تم اعتمادهم بشكل رسمي من قبل اللجنة الأولمبية و الاكاديمية الأولمبية والاتحاد الليبي للبناء الاجسام .

وأشار رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في المنطقة الشرقية إلى أن هذه الرخصة هي رخصة محلية يعقبها الرخصة “B” ومن ثم “A” التي تعتبر عالمية .

وقام الاتحاد الفرعي بتوزيع شهادات الدورة التدريبية في احتفالية بسيطة بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في المنطقة الشرقية .