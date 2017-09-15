أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العقيد مفتاح مقيل، انفجار سيارة مفخخة مساء الجمعة أمام مقر قسم الطابعات التابع لمصلحة الجــوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، في مدينة بنغازي .

وأوضح مقيل أن التفجير الذي وقع بمنطقة بودزيرة شرق بنغازي لم يسفر عن أي أضرار بشرية، مضيفًا أنه نتج عنه أضرار مادية كبيرة في السيارات المركوبة أمام المقر فضلاً عن أضرار في مبني الجوازات .

هذا ووقع الانفجار تزامنًا مع أذان صلاة العصر بحسب توقيت المدينة ما خلق حالة من الهلع والذعر لدى سكان منطقة بودزيرة.