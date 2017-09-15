صعدت أسعار عقود النفط الخميس دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للإغلاق عند أعلى مستوى في خمسة أشهر، وبعد سلسلة تقارير تتوقع أن وفرة المعروض في الأسواق ستواصل الانكماش مع زيادة الطلب على الوقود.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا أوما يعادل 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 55.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث عشر من أبريل.

وتخطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مستوى 50دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الخامس والعشرين من مايو قبل أن تقلص مكاسبها إلى 59 سنتا أو 1.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.89 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ الحادي والثلاثين من يوليو.

وبلغت مكاسب عقود برنت أكثر من عشرة دولارات للبرميل في ثلاثة أشهر لتقترب من مستوياتها في بداية العام فيما يرجع جزئيا إلى ضعف الدولار.

وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى بتروماتريكس لاستشارات أسواق الطاقة في سويسرا “بتخطيه 55 دولارا للبرميل، يتجه برنت مجددا صوب نطاق السعر الذي كان يتحرك فيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير”.

وجاءت المكاسب التي حققها النفط الأربعاء بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص بفعل نمو أقوي من المتوقع للطلب الأوروبي والأميركي في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

وتأتي مكاسب النفط هذا الأسبوع على الرغم من بيانات تشير إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأميركية بعد الإعصار هارفي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 مليون برميل، بما يتجاوز التوقعات.