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قامت السلطات الليبية في طرابلس بترحيل مائة وثمانية وستين مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية إلى بلادهم

وقال القنصل العام السوداني جمال عواد إن المهاجرين نقلوا الخميس إلى السودان بالتنسيق بين السلطات الليبية والسودانية وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بعد احتجازهم في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأوضح عواد أن السلطات السودانية ستقوم باتخذا الإجراءات اللازمة بعد وصول المهاجرين، مؤكدا أن المهاجرين عادوا إلى السودان طواعية ودون إجبار.

وأضاف القنصل العام السوداني أن القنصلية السودانية قامت بالتأكد من رغبة المهاجرين في العودة إلى وطنهم وذلك بعد إجراء مقابلات معهم، وإتمام إجراءات العودة الطوعية، مشيرا إلى أن المسؤولين السودانيين سيكونون في استقبال المهاجرين.

وبين عواد أن السلطات السودانية ستقوم بإجراء التحقيقات والمقابلات والفحوصات الصحية اللازمة وتقوم بعدها بتسليم المهاجرين إلى أهاليهم.

وفند القنصل العام السوداني الاتهامات التي أطلقتها مسؤولة الحماية في شؤون اللاجئين نسرين الربيعاني، ومسؤول العودة الطوعية في منظمة الهجرة الدولية التي قالوا فيها إن عودة اللاجئين تمت بطريقة قسرية.

وأكد أن المهاجرين وافقوا على العودة وبعد سؤالهم بطريقة مباشرة وفقا لقوانين العودة الطوعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السلطات الليبية والسودانية لديها قوائم بأسماء وموافقات المهاجرين المصدقة بتوقيعاتهم وبصماتهم.

الجدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت أن 146 مهاجرا آخرين انقطعت بهم السبل في ليبيا تمكنوا من العودة إلى وطنهم الأصلي بوركينا فاسو الأربعاء بمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.