أخبار ليبيا24- خاص

احتضنت القاعة الرئيسية في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أمس الخميس، البرنامج الثقافي “يوم الثقافة التباوية” والذي ينظمه ويشرف عليه مركز الدراسات التباوية.

وقال رئيس لجنة يوم الثقافة التباوية عبد الكريم محمد التباوي إن فكرة يوم الثقافة التباوية جاءت نتيجة للتهميش الذي عانى منه المجتمع التباوي في الفترات الماضية.

وأضاف التباوي قدمنا طلب للهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني لتنظيم يوم ثقافي للتبو، لافتا إلى أن اليوم الأول شمل ندوة عن الثقافة التباوية بصفة عامة واليوم الجمعة سينظم برنامج ثقافي تراثي في منتزه بنغازي السياحي، يتضمن البرنامج رقصات شعبية وأكلات وأزياء شعبية تقليدية.

ولفت إلى أنه يشمل البرنامج العام التعريف بالثقافة التباوية وإقامة معرض للمقتنيات الشعبية التباوية من آكلات شعبية وفلكلور شعبي وأزياء ومعرض صور للبيئة التباوية ورقصات شعبية ومعرض للكتاب في منتزه بنغازي.

وأفاد رئيس اللجنة أنه سيختتم المهرجان بإقامة محاضرة بعنوان ليبيا بين التاريخ والآثار وتوزيع شهائد التقدير والتكريم على المشاركين والجهات التي تعاونت مع مركز الدراسات التباوية في تنظيمه.