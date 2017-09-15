أخبار ليبيا24- خاص

أعفى مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رئيس وعضوين من أعضاء مجلس إدارة هيأة الإعلام الخارجي من مهامهم بعد أن سحبت قرار بتعديل بعض أحكام الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وقضى القرار رقم (292) لسنة 2017 في مادته الأولى بسحب قراره رقم (289) لسنة 2017 ميلادي بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني سحبًا كليًا.

وأقرت المادة الثانية من القرار إعفاء رئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للإعلام الخارجي عريش سعيد من مهامه إضافة إلى إعفاء عضوي مجلس الإدارة محمود محمد إبراهيم، والصديق أبريك بودوارة من مهامهم.

يشار إلى أن الحكومة الموقتة قررت في 5 سبتمبر إيقاف رئيس هيأة الإعلام الخارجي عريش سعيد عن العمل بعد أن سمحت له قبل أسبوع بالعودة إلى ممارسة مهام منصبه امتثالاً للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في نهاية مايو الماضي، كما طالبت لجنة التحقيق المختصة «اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص».