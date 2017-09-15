وقع انفجار في مترو أنفاق لندن، الجمعة، مما أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه.

وذكرت الشرطة أنها على علم بحادث في محطة بارسونز غرين في غرب لندن، وأن رجال الشرطة موجودون في الموقع.

وأعلنت هيئة النقل في لندن عبر “تويتر” عن توقف الخدمة بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون. كما نصحت الشرطة الأهالي بالابتعاد عن منطقة محطة بارسونز غرين، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط محطة بارسونز غرين غرب لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان: “ضباط شرطة العاصمة وشرطة النقل البريطانية موجودون إلى جانب إدارة الإطفاء وخدمة الإسعاف”. وأضافت “ننصح الناس بتفادي المنطقة”.