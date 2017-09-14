أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة في مدينة طبرق عدنان أمحيقن أنه تم تطعيم 1793 طفل خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف أمحيقن أن تطعيم عمر شهرين السداسي وروتا قدم 289 طفل وأربعة أشهر تم تطعيم السداسي وروتا لعدد 225 طفل وتطعيم السداسي وروتا لعمر ستة أشهر قدم لـــ 221 طفل والأطفال أعمار تسعة أشهر قدم لهم تطعيم سحائي وشلل الأطفال لعدد 342 طفل وقدم تطعيم سحائي وحصبة للأطفال أعمار سنة .

وأوضح مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة أن الأطفال من أعمار سنة ونصف قدم لهم تطعيم الحصبة والثلاثي البكتيري .

وأشار أمحيقن إلى أن عدد الجرعات التي أعطيت للأطفال خلال شهر أغسطس الماضي قد بلغت 2733 جرعة للأطفال من أعمار شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة والجرعات هي السداسي والروتا والسحائي وشلل الأطفال والحصبة .

وأشار إلى أن تطعيم الالتهاب الرئوي غير متوفر منذ أكثر من أربعة أشهر وهو للأطفال ذوي الأعمار أربعة أشهر وهو من التطعيمات المهمة وهو ماسبب لنا العديد من المشاكل مع المواطنين لعدم انتظام وصول التطعيمات في مواعيدها.